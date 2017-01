Annunciato Guilty Gear Xrd Revelator 2 per PC, PS4, PS3 e arcade

ha ufficialmente annunciato l'arrivo di: il titolo debutterà nella primavera del 2017 per le sale giochi giapponesi, prima di arrivare anche su PC, PlayStation 4, PlayStation 3.

Nel roster sono già confermate le presenze di Baiken e Answer, mentre tra il 20 e il 22 gennaio ci sarà un primo location test del gioco che si terrà in Giappone. Il general director Daisuke Ishiwatari e il battle planner Kazutoshi Sekine Read hanno inoltre aggiunto che la versione per cabinati arcade nipponici introdurrà nuove tecniche per i lottatori e nuovi episodi per Jam Kuradoberi, Raven, Kum Haehyun, Dizzy, Baiken e Answer. Le versioni per PC, PS4 e PS3 conterranno tutto questo, ed in più nuovi scenari per la story mode, miglioramenti all'infrastruttura online e altre aggiunte che verranno annunciate in futuro. La software house ha inoltre precisato che i possessori di Guilty Gear Xrd Revelator potranno acquistare questo seguito via contenuto scaricabile ad un prezzo ridotto. Intanto vi lasciamo al primo trailer del titolo, che trovate riportato in testata.

