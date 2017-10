Annunciato Horizon Zero Dawn: Complete Edition, in arrivo il 6 dicembre

L'account Twitter diha annunciato chericeverà una, in arrivo il prossimo 6 dicembre su. Il pacchetto includerà il gioco base più l'espansione

Se ricordate, nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato che una Game of the Year Edition di Horizon Zero Dawn era stata avvistata nei listini di Play Asia, lasciando presagire l'annuncio ufficiale di una nuova edizione per il gioco di Guerrilla.

La conferma non si è lasciata attendere: come potete leggere nel tweet riportato in basso, Horizon Zero Dawn: Complete Edition uscirà su PlayStation 4 il 6 dicembre, includendo al suo interno il gioco base più l'espansione The Frozen Wilds (in arrivo il 7 novembre). Vi fa piacere questo annuncio?