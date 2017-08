Durante la diretta trasmessa daalladi Colonia, è stato ufficialmente svelato, un gestionale che permetterà ai giocatori di creare e condurre il proprio parco giurassico.

Tra le attività disponibili c'è la creazione di nuove razze di dinosauri, di attrazioni per gli ospiti e strutture di ricerca e contenimento. Jurassic World Evolution, dagli autori di Zoo Tycoon e ScreamRide è atteso per l'estate 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.