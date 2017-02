Annunciato l'artbook ufficiale di Prey

Nella giornata di oggihanno annunciato di aver stretto una parnership per la pubblicazione di, l'artbook ufficiale del nuovo titolo sviluppato da

Il libro sarà "una splendida e completa raccolta che includerà centinaia di magnifiche opere d'arte" e metterà in mostra il caratteristico mondo di gioco, la cura per i dettagli e il particolare design futuristico. The Art of Prey sarà disponibile a partire dal 27 giugno 2017, per il momento non sono state condivise ulteriori dettagli sui contenuti e sul prezzo. Ricordiamo che il gioco, invece, uscirà il 5 maggio su Playstation 4, Xbox One e PC.