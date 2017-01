Annunciato Minit, una particolare avventura da giocare 60 secondi alla volta

Devolver Digital, distributore di OlliOlli, ha annunciato l’arrivo del suo nuovo gioco: Minit, che viene descritto come una particolare avventura da giocare 60 secondi alla volta. Al momento il titolo è stato confermato solo su PC, ma il publisher non ha escluso un’eventuale uscita anche su console.

Minit nasce dalla collaborazione tra gli sviluppatori Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio, e Dominik Johann, e la sua peculiarità sarà quella di essere giocato di minuto in minuto. I giocatori dovranno uscire dal comfort delle loro case per aiutare personaggi non comuni, scoprire innumerevoli segreti e sconfiggere temibili nemici; il tutto nel tentativo di spezzare una maledizione che accorcia la durata delle giornate a soli 60 secondi.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma è stato confermato che Minit arriverà su PC nel corso di quest’anno.