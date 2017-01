Annunciato un modello di PS4 personalizzato per NieR Automata

hanno annunciato una PlayStation 4 in edizione limitata dedicata a, in arrivo nei negozi il prossimo 23 febbraio insieme al nuovo gioco di

PlayStation 4 NieR Automata Emil Edition include una console PlayStation 4 nella colorazione Jet Black con cover hard disk personalizzata, un DualShock 4 nero, headset mono, alimentatore, cavo USB e HDMI, il tutto racchiuso in una confezione premium con artwork esclusivo. Il prezzo è pari a 33.480 yen per la variante da 500 GB e 38.480 yen per il modello da 1 Terabyte, in entrambi i casi con gioco escluso. I preordini sono disponibili da ora in esclusiva sul Sony Japan Store.