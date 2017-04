ha annunciato(titolo provvisorio) nuovo episodio della serie, il primo sviluppato completamente in 3D. Momodora abbandona quindi la struttura da Metroidvania/Platform 2D per uno stile tridimensionale che avrà effetti anche sul gameplay.

Gli sviluppatori hanno pubblicato un video che mostra una primissima build realizzata con Unity 3D, maggiori dettagli sul gioco saranno diffusi durante il BitSummit che si terrà il 20 e 21 maggio.

L'ultimo episodio della saga, Momodora Reverie Under the Moonlight, è stato pubblicato nel 2016 su PC e l'anno successivo su Xbox One e PlayStation 4.