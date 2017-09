In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, la casa di Kyoto ha annunciato il, una speciale edizione della console portatile dedicata ai Pokémon in arrivo il 17 novembre.

Come potete vedere nel tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il New Nintendo 2DS XL Poké Ball Edition ha un design ispirato alle Poké Ball, le speciali sfere con cui è possibile catturare i Pokémon. La console debutterà sul mercato il prossimo 17 novembre, lo stesso giorno in cui verranno pubblicati Pokemon Ultrasole e Ultraluna per la famiglia di console 3DS.

Vi piace questo nuovo modello del New Nintendo 2DS XL?