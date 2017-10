Annunciato un nuovo gioco di Full Metal Panic! esclusivo per PlayStation 4

Quest'oggi, nel corso dell'evento Fantasia Bunko Great Thanksgiving 2017 che si sta svolgendo a Tokyo,ha annunciato un nuovo gioco completamente dedicato a, manga e anime di successo.

Si intitolerà Full Metal Panic! Tatakau: Who Dares Wins (Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins), ed uscirà in Giappone nel 2018 esclusivamente per PlayStation 4. Si tratta di un gioco di ruolo con elementi strategici a turni, sviluppato da un team interno di Bandai Namco, B.B. Studio, che normalmente lavora alla serie Super Robot Wars. Lo stile dello sviluppatore è ben visibile nel gameplay tattico del gioco, con robot caratterizzati da uno stile super-deformed.

Al momento, non è stata fatta alcuna menzione di un'eventuale uscita occidentale, ma il trailer condiviso per l'occasione (che potete vedere in cima alla notizia) è completamente doppiato in inglese.

Il franchise Full Metal Panic! ha debuttato nell'ormai lontano 1998 con una serie di light novel di Shoji Gatoh, per poi diventare anche un manga e un anime. Racconta la storia della giovane ragazza Kaname Chidori, che porta inconsapevolmente con sé segreti militari ambiti da molte organizzazioni. I fatti precipitano quanto un'organizzazione militare segreta manda un giovane soldato, Sosuke Sagara, a proteggerla in una scuola di Tokyo.