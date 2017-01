Annunciati due nuovi Shin Megami Tensei per Nintendo Switch e 3DS

Durante lo show tenuto da Nintendo per la presentazione di Switch, è stato mostrato un trailer per un nuovo titolo Shin Megami Tensei in arrivo sull’ibrida della casa di Kyoto.

Il video mostra una serie di creature demoniache apprezzabili dai fan della saga, che celebra quest’anno il venticinquesimo anniversario. Al momento non sono ancora stati annunciati né titolo né data d’uscita, che non mancheremmo di fornirvi non appena apprenderemo di più sul nuovo Shin Megami Tensei previsto per Switch.

In aggiunta, Atlus ha annunciato che è in lavorazione un titolo anche per le portatili della famiglia Nintendo 3DS, senza però svelare ulteriori dettagli.