Annunciato Phantasy Star Online 2: Cloud per Nintendo Switch

Durante l'evento Direct tenuto oggi da Nintendo, è stato annunciato, in arrivo su Switch in Giappone nel corso del 2018.

Per la distribuzione del gioco, è stato scelto il modello di free-to-play con microtransazioni opzionali. Il titolo, come suggerisce il suo sottotitolo, non richiederà alcun download per essere fruito, in quanto i suoi dati di gioco saranno interamente cloud-based.

Phantasy Star Online 2: Cloud sarà disponibile in Giappone su Nintendo Switch durante il 2018. Al momento, purtroppo, non è stato diffuso alcun dettaglio riguardo un possibile arrivo del gioco sull'eShop europeo.