Annunciato Rare Treasures, un libro che racconta la storia di Rare

Nel corso degli anni,è diventata una delle software house più stimate grazie alla realizzazione di titoli come. Un libro in arrivo quest'anno, intitolato, racconterà la storia della compagnia dalle origini ai giorni nostri.

Pubblicato da Dark Horse, Rare Treasures coprirà l'intera storia di Rare dalle origini fino ai giorni nostri, riportando una serie di interviste interessanti ai membri del team, una raccolta di artwork, commentary e altro ancora. Al momento non sappiamo se il libro arriverà anche in lingua italiana, ma tutti gli appassionati dello studio dietro Banjo Kazooie non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione.

Rare Treasures non ha ancora una data di pubblicazione definitiva, ma potrebbe arrivare nelle librerie il 30 Agosto 2017.