Lo sviluppatore indipendenteha annunciato di essere al lavoro sul revival di, serie horror molto popolare alla fine degli anni '90. L'ultimo episodio,, è uscito nel 2000 su PlayStation e Dreamcast.

Il gioco sarà ambientato prima e dopo gli eventi del primo capitolo, al momento non ci sono purtroppo altri dettagli sul progetto, il reboot di Nightmare Creatures è attualmente in lavorazione per PC e non meglio specificate console di attuale generazione. In apertura trovate un primo teaser trailer del gioco.