Annunciato Reborn: A Samurai Awakens in esclusiva PlayStation VR

Il publisherha oggi annunciato l'arrivo di, nuova esclusiva persviluppata dalla software house cinese, già autrice di Pixel Gear.

Il gioco, che si presenta come un action game con visuale in prima persona, è ambientato nell'anno 2480, durante il quale Yukimura Sanada, storico samurai del Giappone feudale, torna in vita per sventare la minaccia portata da nemici extraterrestri.

Reborn: A Samurai Awakens uscirà su PlayStation VR "entro la fine del 2017". In cima alla notizia potete dare uno sguardo al trailer d'annuncio pubblicato poche ore fa, con cui è possibile farsi una prima idea sulle frenetiche meccaniche di gioco. Trovate maggiori dettagli sul titolo a questo indirizzo.