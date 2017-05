Annunciato Risk of Rain 2, sarà un gioco completamente in 3D

ha annunciato, il sequel dell'omonimo action-platform 2D con elementi roguelike uscito nel 2013 su PC. Al contrario del suo predecessore, il titolo sarà completamente in 3D, ma lo sviluppo si trova ancora in una fase embrionale.

Uscito nel 2013 su PC, Risk of Rain è arrivato l'anno seguente anche su Playstation 4 e Playstation Vita, raccogliendo buoni consensi dalla critica e dal pubblico. Sebbene sia stato annunciato ufficialmente nella giornata di oggi, Risk of Rain 2 si trova ancora nelle prime fasi dello sviluppo, ma Hopoo Games ha confermato che si tratterà del suo primo esperimento in 3D: a questo indirizzo potete vedere qualche gif che mostra il titolo in azione.