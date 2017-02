Annunciato il ritorno della serie Fire Pro Wrestling

ha annunciato il ritorno della serie, ferma ormai dal 2012, anno in cui l'ultimo episodio della saga ha visto la luce su Xbox 360. Il franchise sembra ora pronto a tornare sui nostri schermi in grande spolvero.

Il publisher giapponese ha pubblicato un video teaser, un sito (al momento vuoto) e un profilo Twitter denominato "3/2 in San Francisco", data che coincide con la Game Developers Conference 2017, in programma proprio a San Francisco. Non è escluso quindi che il reveal del nuovo Fire Pro Wrestling possa arrivare nel corso della prossima settimana.