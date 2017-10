Annunciato Sine Requie: Snake Eyes, nuovo GDR tutto italiano per PC e Mobile

In occasione della, lo studio indipendenteha presentato, il suo prossimo videogioco ispirato al famoso brand italiano di GDR cartacei Sine Requie. Pubblicato il trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Con un comunicato stampa, Unreal Vision Studios ha dato la seguente descrizione di Sine Requie: Snake Eyes:

Un mondo feroce

Il 6 Giugno 1944 i Morti iniziarono la loro caccia contro il genere umano. Dieci anni dopo il mondo è divenuto un ammasso di macerie, dove i pochi superstiti cercano di resistere alla fame dei defunti. Quello che resta dell’Italia è scivolato in un nuovo medioevo, integralisti religiosi hanno preso il potere imponendo un nuovo ordine alla penisola: in queste terre anacronistiche chiamate Sanctum Imperium, i roghi dell’inquisizione sono tornati ad ardere la carne umana, punendo chiunque minacci il potere del nuovo papato, sia esso morto, o vivo.

Sine Requie

Scritto da Leonardo Moretti e Matteo Cortini in più di quindici anni di lavoro e distribuito da Asmodee Italia, Sine Requie è un gioco di ruolo cartaceo vincitore di numerosi premi, che ha affascinato e terrorizzato migliaia di appassionati.

Caratteristiche principali

Una storia ricca di colpi di scena - Una corsa contro il tempo per sventare un misterioso culto eretico, gli Occhi del Serpente in un complicato intreccio di potere soldi magia e corruzione.

Meravigliose illustrazioni - La storia è illustrata con disegni ispirati ai dipinti divisionisti e futuristi e alle stampe italiane art decò della prima metà del ‘900.

Sistema di gioco basato sui tarocchi - Il gioco usa un mazzo di tarocchi per risolvere combattimenti e azioni rischiose: ogni carta ha un effetto unico sulla storia e le azioni dei personaggi.

Gestione strategica delle risorse - I personaggi devono resistere ai morsi della fame, alla stanchezza e alla disperazione per riuscire nella loro impresa e portare a casa la pelle.

Non c’è riposo nella morte - In Sine Requie chiunque muoia ritorna come un mostro affamato di carne umana, anche i compagni di viaggio.

Sine Requie: Snake Eyes si trova già in lavorazione per PC e dispositivi Mobile presso gli studi di Unreal Vision, ma a partire dal 1° novembre potrà contare anche sul supporto di una campagna Kickstarter. Per saperne di più sul gioco potete dare un'occhiata al trailer ufficiale riportato in cima e agli screenshot proposti a fondo pagina.