Annunciato Steel Division: Normandy 44, dai creatori della serie Wargame

ha oggi annunciato, nuovo RTS in arrivo su PC sviluppato da, software house già nota per la serie

Come intuibile, le vicende di gioco prenderanno luogo durante la Seconda Guerra Mondiale, in Normandia. Il titolo include sia la modalità single player che quella multigiocatore online, e le mappe di gioco e le unità militari utilizzabili saranno realizzati nella maniera più accurata possibile per restituire un alto senso di fedeltà storica.

"Abbiamo realizzato giochi di strategia in tempo reale da ormai 17 anni; negli ultimi 5 ci siamo dedicati alla serie Wargame: con questa abbiamo creato un'esperienza unica con una forte componente realistica, possibilità di personalizzare il proprio esercito, e vero combattimento in tempo reale. Ciò che faremo con Steel Division è utilizzare il contesto storico della Seconda Guerra Mondiale per creare una nuova esperienza. Abbiamo un punto di vista molto personale sul conflitto, specialmente su quanto avvenuto in Normandia. Ed è quello che vogliamo mostrarvi, tramite una mappa di guerra", le parole con Eugen Systems ha commentato l'annuncio.

Steel Division: Normandy 44 uscirà nel corso del 2017 su PC. In testata trovate il trailer di annuncio del titolo.