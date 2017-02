Annunciato Super Cloudbuilt, remaster del platform pubblicato nel 2014 su PC

Lo sviluppatore Coilworks e il publisher Double Eleven hanno annunciato Super Cloudbuilt per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta della remaster con grafica e meccaniche aggiornate del platform uscito su PC nel 2014: Cloudbuilt, che arriverà nel corso di quest’estate.

All’interno di questa edizione riveduta e corretta saranno inoltre inclusi tutti i livelli e i contenuti DLC pubblicati per Cloudbuilt. Grazie alle novità introdotte nell’interfaccia grafica, Super Cloudbuilt si propone al nuovo pubblico in modo più intuitivo, dando allo stesso tempo la possibilità di concentrarsi sia sull’aspetto esplorativo che quello competitivo. Il gioco segue le vicende di Demi, una soldatessa che si risveglia in uno strano mondo sconnesso dalla sua vita precedente. Confusa e isolata, la protagonista si spingerà oltre i suoi limiti fisici e mentali per superare gli ostacoli di questa nuova realtà.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Super Cloudbuilt uscirà quest’estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One.