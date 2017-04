USAopoly ha annunciato un nuovo gioco da tavolo intitolatoe basato sui personaggi ideati da Shigeru Miyamoto. Si tratta di un board game con tabellone tridimensionale, in vendita al prezzo di 19,95 dollari.

La confezione contiene la plancia di gioco, 18 carte voto, 26 carte "Line Up", 28 carte blocco, 15 carte Power Up, 13 pedine di cartone, lavagnetta segnapunti e manuale di istruzioni.

Super Mario Level Up sarà in vendita a breve sul sito del produttore, per il momento il lancio è confermato solamente in Nord America e Canada.