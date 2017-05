Annunciato Surviving Mars, nuovo gioco degli autori di Tropico

ha annunciato nella giornata odierna l'arrivo di, nuovo titolo in via di sviluppo presso, software house nota per l'apprezzata serie di Tropico

Surviving Mars è un gioco di strategia gestionale all'interno del quale i giocatori proveranno a perseguire la missione di colonizzazione del Pianeta Marte. Ogni individuo sarà di fondamentale importanza per recuperare risorse, costruire edifici abitabili, combattere l'ambiente ostile e donare vita ad una nuova società e ad una nuova generazione per la specie umana.

"Pensiamo che i giochi gestionali e strategici diano il proprio meglio quando lasciano che il giocatore viva la propria esperienza costruita tramite le sue personali decisioni, e Surviving Mars si concentrerà molto su questo aspetto", ha dichiarato Gabriel Dobrev di Haemimont Games. "I vostri colonizzatori non stanno lavorando solo per migliorare la produzione, stanno anche faticando per riuscire a sopravvivere, e i loro conflitti e le loro preoccupazioni sono intensi".

Surviving Mars è atteso su PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac e Linux entro il 2018. Vi lasciamo al trailer di annuncio pubblicato da Paradox Interactive che trovate riportato in apertura di articolo.