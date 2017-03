Annunciato un taglio di prezzo per Oculus Rift

Durante la GDC 2017,ha annunciato un taglio di prezzo per il visoree per il controller. Entrambe le periferiche vedranno il prezzo di listino ridotto di 100 dollari, il prezzo totale per l'acquisto del pacchetto completo sarà quindi pari a 599 dollari.

Il visore costerà ora 499 dollari mentre il controller Oculus Touch 99 dollari, tutti coloro che hanno acquistato Oculus Touch a prezzo pieno negli ultimi trenta giorni riceveranno un buono del valore di 50 dollari da spendere su Oculus Store. Con questa mossa, la società di Palmer Luckey vuole rendere il suo visore maggiormente accessibile al grande pubblico, anche in virtù dei non esaltati risultati commerciali degli ultimi mesi.