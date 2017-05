Annunciato Tannenberg, FPS ambientato nella WWI dai creatori di Verdun

M2H e Blackmill Games hanno annunciato Tannenberg, uno sparatutto realistico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale proposto come espansione stand-alone del loro precedente titolo: Verdun.

Tannenberg introduce nel combattimento l'Impero russo, in uno stile di combattimento marcatamente diversificato rispetto a quanto visto in Verdun. Il titolo supporterà per la prima volta partite da 64 giocatori, e i plotoni avranno accesso ad un nuovo e accuratamente dettagliato arsenale di armi. Gli scontri si svolgeranno in una serie di nuovi scenari, comprese distese innevate, foreste, villaggi arsi e montagne.

Tannenberg è previsto nel corso di quest'anno su Steam. Nella galleria che trovate in calce alla notizia trovate alcuni screenshot pubblicati da M2H e Blackmill Games.