Annunciato The Machines: esclusiva in realtà aumentata per dispositivi iOS

Il CEO dello studio di sviluppo, Atli Mar Sveinsson, è salito sul palco del quartier generale di Cupertino per spiegare il funzionamento del gioco. Utilizzando la realtà aumentata, lo schermo del telefono riprodurrà una mappa di gioco "ancorata" ad una superficie reale, e spostandosi tenendo in mano il dispositivo sarà possibile osservare il campo di battaglia da diverse angolazioni e interagire.

Su questo ring virtuale si daranno battaglia due Tank che, in pieno stile MOBA, oltre a colpirsi a vicenda dovranno distruggere la base avversaria. All'interno di Directive Games l'esperienza non manca, dal momento che il team è composto da sviluppatori che hanno precedentemente lavorato per studi come Ubisoft, DICE, Square Enix e Tencent. Al momento The Machine non dispone ancora di una data di lancio, ma sappiamo per certo che sarà pubblicato esclusivamente su App Store.