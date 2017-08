Annunciato Titanfall 2: Ultimate Edition, disponibile da oggi

Nella giornata odierna,hanno annunciato. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco che potete visionare in cima alla notizia.

Questa edizione del titolo, descritta come "il miglior modo di tuffarsi in uno dei più sorprendenti shooter del 2016", comprenderà tutti i contenuti della Deluxe Edition di Titanfall 2, ma include anche il cosiddetto "jump start pack" che sblocca tutte le classi di titani e piloti sin dall'inizio; vi concede 500 gettoni da spendere in-game per ottenere loadout, oggetti cosmetici ed altri equipaggiamenti; 10 pacchetti doppia XP e l'Underground R-201 Carbine Warpaint.

Titanfall 2: Ultimate Edition è acquistabile da oggi in via digitale su PC, PlayStation 4 e Xbox One al costo di 39,99 euro.