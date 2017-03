Annunciato il Tribeca Games Festival, Hideo Kojima e Sam Lake tra gli ospiti

L'organizzazione Tribeca ha da poco annunciato che quest'anno si terrà a New York il primo, evento dedicato al mondo dei videogiochi in programma per il 28 e 29 aprile, in concomitanza con il Tribeca Film Festival, in corso dal 19 al 30 aprile.

L'evento ospiterà diversi ospiti e volti noti dell'industria videoludica per parlare del futuro e delle innovazioni dei videogiochi, tra i quali Hideo Kojima, Sam Lake e Ken Levine. Durante il Tribeca Games Festival, si terranno panel e presentazioni, alcuni dei quali incentrati sull'influenza dei film nel mondo dei videogames.

I biglietti per l'evento sono attualmente in vendita tramite il sito ufficiale di Tribeca Games Festival, che vi invitiamo a visitare a questo link per ulteriori dettagli e informazioni.