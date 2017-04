Annunciato il videogioco ufficiale del Tour de France 2017

annuncia che il videogioco ufficiale delverrà lanciato a giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Vivi l’esperienza di un grande campione su console o guida, nei panni di un direttore sportivo, il tuo team alla vittoria su PC.

Tour de France 2017 per PlayStation 4 e Xbox One ti farà vivere in prima persona le straordinarie emozioni del Tour de France, impersonando un ciclista professionista in lotta per conquistare la maglia gialla! Corri insieme ai più grandi ciclisti del mondo nello splendido tracciato della Grande Boucle: attacca, dai ordini ai tuoi compagni di squadra, scegli la migliore traiettoria, gestisci la tua resistenza e prendi le decisioni che porteranno il tuo team alla vittoria!

In questo incredibile Tour dovrai affrontare le crono individuali a Dusseldorf e Marsiglia, le salite sui mitici colli del Galibier e dell'Izoard, per arrivare poi al gran finale sugli Champs-Elysées. Il ritmo di ogni tappa, la gestione della resistenza, le salite e le discese sono state ricalibrate per ottenere un grado di realismo e di immersione senza precedenti. Sfrutta i vantaggi che offrono gli elementi in alcune aree chiave del tracciato, potrai ordinare ai compagni di schierarsi in formazione a ventaglio nelle tappe ventose. Corri una tappa a velocità normale o accelerata sedici volte, scegli se correre solo le parti chiave della tappa o di saltarne una intera. L’intelligenza artificiale garantirà sfide ancora più difficili e se completerai una tappa oltre il tempo limite correrai il rischio di essere squalificato.

Pro Cycling Manager 2017

Diventa il manager di un team professionistico di ciclismo e mettiti alla prova in oltre 200 competizioni (più di 500 tappe) di tutto il mondo tra cui La Vuelta e il Tour de France. Le decisioni più importanti sono nelle tue mani. Dallo scouting al reclutamento dei corridori, dall'assunzione dei membri dello staff alle negoziazioni dei contratti e alla gestione del sponsor, fai le scelte giuste per assicurarti la vittoria! Ogni tappa conta e, anche durante le gare, le strategie e le decisioni toccheranno a te!

I giocatori potranno formare dei clan e unirsi ad altri membri della community per chattare, organizzare gare e confrontare le proprie statistiche. Questa nuova edizione del gioco include un maggiore realismo nel ritmo della corsa e nella velocità dei ciclisti, un’AI migliorata, così come una migliore gestione della preparazione e della resistenza. I giocatori avranno ora la possibilità di ordinare ai componenti del team di portarsi in testa al gruppo per “tirare” il turno per poi farsi sfilare per riaccodarsi ai compagni in modo da risparmiare energie preziose da utilizzare momenti chiave della tappa. Un nuovo sistema di progressione è stato introdotto nella modalità Pro Cyclist, sarà necessario raggiungere gli obiettivi posti dal manager per progredire insieme alla squadra.