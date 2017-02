ha oggi tenuto un direct interamente dedicato ai titoli indie in arrivo su Switch: è stata questa la buona occasione per annunciare, nuovo titolo strategico in arrivo nel corso del 2017 sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Il titolo, sviluppato da Chucklefish Games, presenta una grafica bidimensionale e prende luogo in un setting medievale: qui i giocatori potranno intraprendere partite in single player o darsi battaglia in multigiocatore. In chiusura di notizia, potete dare un primo sguardo alle meccaniche di gioco grazie al primo trailer rilasciato dalla software house.

WarGroove uscirà nel corso del 2017 su Nintendo Switch. Seguendo questo indirizzo, potete visionare la replica dell'evento Nindies.