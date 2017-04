Annunciato World War Toons Remastered per Virtual Boy

ha annunciato la Remastered di, ironico sparatutto in prima persona pensato per la realtà virtuale. La riedizione del gioco uscirà sulla consolepiù innovativa di sempre: ovviamente stiamo parlando del

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, gli sviluppatori hanno deciso di realizzare una riedizione di World War Toons per Virtual Boy, la console Nintendo più innovativa di sempre che ha anticipato le promesse della realtà virtuale, tecnologia che è stata rispolverata di recente da visori come Oculus Rift, HTC Vive e Playstation VR. Siete pronti a rimediare un Virtual Boy per l'occasione? Vi ricordiamo che oggi è il 1° Aprile.