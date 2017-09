sembra avere in serbo uno speciale annuncio per gli amanti del, almeno a giudicare dal breve video teaser diffuso dalla compagnia, che richiama alla mente i...

Al momento non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo la natura dell'annuncio e le tempistiche dello stesso, restiamo quindi in attesa di comunicazioni più precise a riguardo. Continuate a seguirci per tutte le novità sul misterioso reveal di Koch Media!