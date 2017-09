Rispondendo a una domanda su Twitter, il Game Director diJonathan Warner ha confermato cheavrà una Beta. Il responsabile del progetto sottolinea, in ogni caso, come al momento sia ancora decisamente troppo presto per parlarne.

Anthem è atteso indicativamente per la fine del 2018, è facile immaginare che la versione di prova possa arrivare la prossima estate o nelle prime settimane dell'autunno, tuttavia si tratta di semplici ipotesi non supportate da prove concrete.

Il gioco è stato annunciato allo scorso E3 di Los Angeles ed è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.