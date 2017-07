Anthem: Bioware promuove la sua nuova IP con un labirinto di granturco

Il team marketing di Bioware ha scelto un modo non convenzionale per promuovere Anthem, nuova e promettente IP presentata nel corso dell'Xbox briefing all'E3 2017 in concomitanza con Xbox One X.

Anziché optare per grandi cartelloni pubblicitari e insegne luminose, i creativi hanno deciso di investire il loro budget da tripla A per la realizzazione di un labirinto all'interno di un campo di granturco. Una mossa di marketing, questa, atta ad accrescere l'attesa per la nuova IP dei creatori di Mass Effect Andromeda.



Stando a quanto dichiarato da Jon Warner - Game Director di Anthem - "non esiste un modo migliore per raccontare lo stato dei lavori di Anthem che affiancarlo alla crescita del granturco". Il design del labirinto, consultabile nel video allegato, raffigura il logo della software house e un soldato con indosso una exo-suit. Anthem è atteso nel 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.