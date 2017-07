Antique Carnevale di Square-Enix è un browser game, disponibile da oggi in Asia

Dopo i teaser pubblicati nelle scorse settimane, oggiha svelato ufficialmente: il gioco è un browser game disponibile da oggi sul mercato asiatico tramite la piattaforma

Distribuito come Free-To-Play con supporto per gli acquisti In-App, Antique Carnevale è un mix tra un JRPG, un gioco da tavolo e un gioco di strategia con meccaniche di gameplay simile a quello degli Scacchi e di Reversi.

Antique Carnevale è giocabile via web da qualsiasi browser su PC, Mac OS, Linux, iOS e Android, a patto di essere iscritti a Yahoo! Games Plus. Al momento il gioco è localizzato solamente in cinese e giapponese, nessuna conferma riguardo una possibile traduzione in lingua inglese.