AOC mostra i lati positivi del gaming a Let's Play 2017

: Come partner tecnico dipromuove il "bello e il buono" del gaming e attraverso una guida dedicata ("I benefici del gaming") ne evidenzia gli aspetti positivi.

“In questa occasione in cui prendiamo parte a un evento così importante come Let’s Play, ci farebbe piacere evidenziare gli effetti positivi dei videogiochi e dimostrare a tutti gli appassionati e a chi sta iniziando a giocare, che il divertimento e la salute vanno sempre di pari passo e sono due lati della stessa medaglia”. Commenta Sandra Trillo, Account Manager AOC Italy “AOC offre monitor di elevata qualità e le migliori tecnologie adatte al gaming, tenendo in considerazione allo stesso tempo le esigenze di comfort e benessere di chi gioca”.

La guida “I benefici del gaming” offre informazioni su come i videogiochi sviluppano abilità cognitive come la memoria, la soglia di attenzione e il pensiero logico e porta benefici a livello di interazione sociale, come per esempio: condividere il tempo con gli amici quando si gioca, collaborare insieme per sviluppare strategie, completare missioni e prendere decisioni di gruppo. La guida di AOC include anche consigli pratici su come prevenire l’affaticamento della vista, mantenere la corretta postura e molto altro.

La guida preparata da AOC sarà disponibile a Let’s Play e verrà distribuita nelle principali aree della fiera, presso le postazioni di gioco e dei tornei e presso le zone riservate agli incontri istituzionali.