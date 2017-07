AOC presenterà alla Gamescom i nuovi monitor gaming della linea Agon

anche quest'anno sarà presente al Gamescom con una selezione di modelli pensati per il gaming. Dai 25" con 240 Hz dotati di tecnologia FreeSync o G-SYNC per i gamer più esigenti, fino ai modelli curvi da 35" in formato 21:9 con risoluzione 1080p o 1440p, la lineadiha un monitor adatto per le esigenze di ogni giocatore.

Con i nuovi modelli, AOC conferma l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale dei monitor gaming. Quest’anno, i redattori potranno godere di un’anteprima dei nuovi prodotti AGON che prossimamente verranno lanciati sul mercato: primo fra tutti il monitor curvo con tempo di risposta da 0,5 millisecondi, frequenza di aggiornamento da 165 Hz, risoluzione 1440p e tecnologia HDR. E ancora, un modello da 27”, con risoluzione 4K UHD, frequenza di aggiornamento da 144 Hz e tecnologia HDR.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) è una delle nuovissime innovazioni nel settore dei display, in grado di riprodurre immagini con livelli altissimi di contrasto, vicinissimi alla percezione dell’occhio umano. Le console in arrivo sul mercato e le nuovissime schede grafiche avranno il pieno supporto HDR insieme a quello per il 4K. Con questi nuovi monitor, i redattori potranno avere il primo assaggio della serie AGON 3 con un design completamente nuovo. I visitatori potranno trovare il 24.5″ a 240 Hz con FreeSync AG251FZ, il 35″ curvo AG352QCX; e il 27″ con FreeSync a 144 Hz AG271QX nell’area Sound Blaster.