Aonuma: Zelda Breath of the Wild saprà emozionare, ma vi farà anche ridere

Durante un'intervista concessa a Nintendo of France, Il producer Eiji Aonuma è tornato a parlare di, attesissimo nuovo capitolo delle avventure di Link in arrivo il 3 marzo su Switch e Wii U.

Diversi trailer di Breath of the Wild hanno lasciato trasparire un' apparente maggiore serietà e maturità dei contenuti rispetto ai temi affrontati nei capitoli precedenti della serie. Quando interrogato sulla questione, però, Aonuma ha così voluto precisare: "Ovviamente, quando guardi il trailer, il gioco sembra molto serioso. Questo perché abbiamo utilizzato quel tipo scene spettacolari in fase di editing; è ciò che cattura l'attenzione dello spettatore. Ma come ogni altro Zelda, anche Breath of the Wild vi farà provare diverse emozioni, e come in ogni altro capitolo ci saranno tanto i momenti drammatici, quanto quelli divertenti che, spero, vi facciano ridere. In questo gioco, sarà possibile sia ridere che commuoversi".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild uscirà il 3 marzo su Nintendo Switch e Wii U.