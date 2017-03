Aperte le iscrizioni per la Closed Beta di Quake Champions

ha annunciato l'apertura delle iscrizioni per la beta chiusa di, che dovrebbe partire nel corso delle prossime settimane. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer inedito e aperto il nuovo sito ufficiale del gioco.

I giocatori interessati possono iscriversi cliccando qui e visitare il sito per scoprire le arene, le armi e i campioni. Inoltre, questa settimana pubblicheremo dettagli e video su campioni e arene. Il primo campione, Nyx, sarà introdotto mercoledì, mentre la prima arena, Patto di Sangue, sarà presentata giovedì. Quake Champions sarà presente in forma giocabile questa settimana al PAX East, nello stand di Bethesda.



Sviluppato da id Software in collaborazione con Saber Interactive, Quake Champions vuole riportare in auge i fasti di quella competizione in prima persona che più di vent'anni fa definì Quake il progenitore degli eSport odierni. Quake Champions unisce l'oscura mitologia del primo Quake alla frenesia multigiocatore di Quake III Arena, introducendo una novità: i campioni. Questi potenti guerrieri hanno abilità uniche, che permetteranno loro di gareggiare con il proprio stile inimitabil