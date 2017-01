Aperte le registrazioni per la beta di Injustice 2

Nell giornata di ieri,ha anticipato l'arrivo di una, adesso le registrazioni per la fase di test sono ufficialmente aperte ed è possibile iscriversi con l'obiettivo di ricevere un codice per partecipare alla beta.

Gli interessati possono registrarsi cliccando qui inserendo nome, cognome, indirizzo email e selezionando la propria piattaforma tra PlayStation 4 e Xbox One. Purtroppo, al momento gli sviluppatori non hanno comunicato i contenuti della beta e le date del test, restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni in merito. Ricordiamo che Injustice 2 uscirà il 16 maggio su entrambe le piattaforme citate, versioni per PC e Nintendo Switch non sono attualmente previste.