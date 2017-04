Aperti i preordini di Call of Duty WWII per PC, PlayStation 4 e Xbox One

Dopo aver annunciato leha ufficialmente aperto i preordini di, in uscita il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Di seguito, tutti i dettagli sulle edizioni disponibili per il preorder.

Call of Duty WWII Base Edition (69,99 euro)

L'edizione Standard include solamente il gioco completo ed è disponibile in formato fisico e digitale presso i principali rivenditori (Amazon, GameStop, MediaWorld, Euronics ecc) e in versione digitale su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. Il prezzo è fissato a 69.99 euro, effettuando il preordine si riceverà l'accesso alla Beta Privata che si terrà nei prossimi mesi, al via in anticipo su PlayStation 4.

Call of Duty WWII Digital Deluxe Edition (99,99 euro)

La Digital Deluxe Edition di Call of Duty World War 2 include il gioco completo e il Season Pass, che permetterà di accedere alle espansioni del gioco. Confermata anche la presenza di ulteriori contenuti scaricabili ancora non rivelati. Call of Duty WWII Digital Edition è disponibile al prezzo di 99,99 euro su Steam, Xbox Store e PlayStation Store. Effettuando il preorder si riceverà l'accesso alla Closed Beta.

Call of Duty WWII Pro Edition (99,99 euro)

La Pro Edition di Call of Duty WWII sarà esclusiva GameStop negli Stati Uniti mentre non sappiamo se questa edizione sarà disponibile anche nel nostro paese. Include gli stessi contenuti della Deluxe Edition, ovvero il gioco completo e il Season Pass, con l'aggiunta di una custodia Steelbook. Il prezzo è fissato a 99,99 euro. Anche in questo caso, con il preorder si avrà accesso alla Beta Privata, al via in anteprima su PS4.