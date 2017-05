Aperto il sito ufficiale di Darksiders 3

Dopo aver pubblicato ilha aperto il sito ufficiale di, al momento un teaser site che contiene solamente una serie di artwork e screenshot del gioco, che trovate in calce alla notizia.

Tramite il sito di Darksiders 3 è possibile anche effettuare il preorder del gioco, possibilità al momento limitata ai soli Stati Uniti per quanto riguarda le edizioni retail, la versione digitale PC può essere invece preordinata su Steam, data di uscita e prezzi non sono ancora noti.

Darksiders III arriverà nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Windows, nel gioco vestiremo i panni di Furia, primo Cavaliere dell'Apocalisse di sesso femminile, in grado di mutare per assumere varie forme. Obiettivo, sconfiggere i Sette Peccati Capitali e riportare la pace sulla Terra.