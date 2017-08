Aperto il sito ufficiale dell'E3 2018

(Entertainment Software Association) ha inagurato nelle scorse ore il sito ufficiale dell': la prossima edizione dell'si terrà a Los Angeles dal 12 al 14 giugno 2018.

La pagina non contiene al momento molti dettagli ma permette di registrarsi alla newsletter per ricevere tutte le novità e le comunicazioni riguardo la vendita di biglietti per il pubblico. I tagliandi (in quantità limitate) dovrebbero essere messi in vendita a partire da metà dicembre, sebbene al momento non siano state comunicate date precise in merito. Non è chiaro se l'apertura al pubblico verrà ampliata nella prossima edizione o se lo spazio riservato ai partecipanti verrà riorganizzato separatamente rispetto a media e stampa.