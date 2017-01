Aperto il sito ufficiale di Project Octopath Traveler per Nintendo Switch

ha aperto il sito ufficiale di, nuovo titolo per Nintendo Switch annunciato lo scorso 13 gennaio durante l'evento di presentazione della nuova console della casa di Kyoto

Il sito contiene (disponibile solamente in lingua giapponese) attualmente contiene solamente il concept trailer di presentazione del gioco e un link che rimanda alla pagina Facebook di Asano Team, studio capitanato da Tomoya Asano, responsabile di Project Octopath Traveler. Restiamo in attesa di scoprire maggiori dettagli su questo promettente titolo per Nintendo Switch.