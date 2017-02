Apocalypse Now abbandona Kickstarter, aperta una nuova campagna

Gli autori di, il videogioco basato sull'omonima pellicola di, hanno deciso di chiudere la campagnadel progetto per aprire una nuova raccolta fondi su una piattaforma proprietaria, con l'obiettivo di mantenere un contatto più diretto con i fan.

Annunciato da Francis Ford Coppola in persona, il videogioco di Apocalypse Now si è presentato con un trailer ufficiale al lancio della relativa campagna Kickstarter, ma alla fine gli sviluppatori hanno deciso di aprire una nuova raccolta fondi sul sito proprietario Apocalypsenow.com (dove trovate nuove immagini tratte dal gioco), con l'idea di mantenere un contatto ancora più diretto con i potenziali acquirenti e gli appassionati. Per ulteriori dettagli sulla nuova campagna di crowdfunding vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del progetto.