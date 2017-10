Apollo Justice: Ace Attorney, annunciata la data d'uscita per Nintendo 3DS

ha finalmente svelato la data d'uscita della versione perdi, titolo già disponibile dallo scorso anno anche su dispositivi mobili

Uscirà il 21 novembre in Nord America e il 23 novembre in Europa esclusivamente in formato digitale sul Nintendo eShop, e sarà venduto al prezzo di 19,99 dollari/19,99 euro. Il 22 novembre, invece, verrà pubblicato in Giappone sia in edizione fisica (2.990 yen, 22,60 euro circa) che in edizione digitale (2.769 yen, 21 euro circa).

Apollo Justice: Ace Attorney è il quarto capitolo della celebre saga creata da Capcom, originariamente pubblicato nell'ormai lontano 2007 su Nintendo DS in Giappone. In Europa arrivò solamente l'anno successivo, nel 2008. In questo capitolo il protagonista è il giovane avvocato Apollo Justice, allievo di Kristoph Gavin. Ad affiancarlo, c'è la maga Trucy, figlia adottiva di Phoenix Wright, una vecchia conoscenza della saga. Il gioco propone quattro differenti casi di omicidio, che dovranno essere risolti nel ruolo dell'avvocato dell'imputato.



La versione 3DS proporrà una grafica 3D migliorata, la possibilità di saltare le conversazioni testuali e di passare alla versione in lingua giappoese. Per l'occasione, Capcom ha pubblicato il trailer della storia, che potete guardare in cima alla notizia.