Sullo store online di PlayStation ha fatto la sua comparsa la tavola da snowboard ufficiale di, realizzata dain collaborazione con, compagnia specializzata nella produzione di attrezzature per sport invernali.

La tavola presenta loghi, design e colori che richiamano alla mente la prima console Sony, con tanto di pulsanti Open e Power bene in vista. Lo Snowboard PlayStation è in vendita (in edizione limitata a 100 esemplari) sul sito PlayStation Gear al prezzo di 499 dollari, purtroppo non sono previste spedizioni in Europa o altri paese al di fuori degli Stati Uniti.