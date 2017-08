Aragami Director's Cut per Switch compare nel listino di un rivenditore francese

Il rivenditore franceseha inserito in listino Aragami Director's Cut per Nintendo Switch, riportando come data di lancio un semplice placeholder fissato al 31 dicembre 2017.

Aragami è stato pubblicato lo scorso anno su PlayStation 4 e PC, non è escluso che il publisher Merge Games stia pensando di pubblicare una Director's Cut sulle stesse piattaforme e sulla nuova console Nintendo, sebbene al momento non ci siano conferme da parte della compagnia. La pagina del prodotto sul sito di FNAC non include dettagli di alcun tipo su eventuali nuovi contenuti, non ci resta quindi che attendere annunci ufficiali da parte di Lince Works e Merge Games.