Aragami ha venduto oltre 100.000 copie su Steam

ha annunciato cheha venduto oltre 100.000 copie su Steam dal lancio, avvenuto il 4 ottobre dello scorso anno. Un risultato assolutamente notevole per una produzione a medio budget uscita in un periodo particolarmente affollato per quanto riguarda le uscite videoludiche.

Per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del gioco, gli sviluppatori hanno aggiunto il supporto per Steamworks e l'editor di livelli, disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Aragami. Al momento, il level editor è stato annunciato solamente su PC e non sappiamo se in futuro arriverà anche su PlayStation 4, vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.