nuovo puzzle game in arrivo il 20 luglio su, distribuito esclusivamente in formato digitale al prezzo di 9,99 euro.

Obiettivo di Boost Beast è quello di ripulire la città dagli zombie semplicemente mettendo insieme almeno tre mostriciattoli dello stesso tempo. Il gioco propone oltre 200 livelli da completare, in quella che si preannuncia come una sfida interessante per gli amanti del genere.

Il gioco sarà tradotto in varie lingue tra cui inglese, giapponese, francese, tedesco e italiano, il lancio è previsto per domani anche sull'eShop europeo.