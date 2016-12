Arc System Works annuncia Double Dragon 4 per PC e Playstation 4

ha annunciato, nuovo capitolo del leggendario picchiaduro che sarà lanciato il 30 gennaio 2017 su Playstation 4 e PC (via Steam), in occasione del trentesimo anniversario della saga.

Il titolo avrà lo stesso stile grafico degli episodi degli anni '80 e '90, ma presenterà diverse feature inedite. Lo sviluppatore ha confermato che costerà 800 yen in Giappone (circa 6,50 euro), tutte le modalità supporteranno il multiplayer per due giocatori e la storia riprenderà dopo l'eliminazione degli Shadow Warriors in Double Dragon II. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio in cui possiamo osservare alcuni spezzoni di gameplay e ascoltare parte della nostalgica colonna sonora.