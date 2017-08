Arc System Works anticipa l'arrivo di BlazBlue Alternative: Dark War

Nelle ultime ore,, ha aperto un nuovo sito teaser dedicato al titolo denominato, chiaramente un nuovo esponente della saga picchiaduro.

Come possiamo notare una volta entrati nel sito, il gioco sarà dedicato al gaming mobile, ed "arriverà presto" su dispositivi iOS e Android. Al momento non sappiamo altro, se non che la software house giapponese Gen, solitamente dedita allo sviluppo di titoli mobile, sembrerebbe essere coinvolta nel progetto.

A questo punto non ci resta che attendere un annuncio completo da parte di Arc System Works; rimanete sulle nostre pagine per i futuri aggiornamenti su BlazBlue Alternative: Dark War.